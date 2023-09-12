Воронцова була співавтором статті, опублікованої в інтернеті в журналі "Журнал клінічної ендокринології та метаболізму" у вересні 2021 року.

Американське наукове видавництво The Endocrine Society повідомило, що після початку війни в Україні не має "ніяких ділових або договірних відносин з доктором Воронцовою", старшою донькою Володимира Путіна.

Відповідь від видавництва прийшла після статті про те, що дочка Путіна Марія Воронцова випускає свої статті в західних наукових журналах незважаючи на санкції і війну, пише "Можемо пояснити".

"Доктор Воронцова була співавтором статті, опублікованої в інтернеті в журналі "Журнал клінічної ендокринології та метаболізму" у вересні 2021 року, за кілька місяців до початку російсько-українського конфлікту в лютому 2022 року, - заявила "МО" глава медіа-служби Endocrine Society Дженніфер Джинжері, коментуючи публікацію в "МО". - Та сама стаття була включена до друкованого видання журналу у лютому 2022 року. З тих пір доктор Воронцова не публікувала ніяких статей в наших журналах".

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На уточнююче запитання "МО", чому розпочата Путіним війна, унеможливила подальшу співпрацю американського медіа з його донькою, представник The Endocrine Society не відповіла.

Публікації Воронцової в іноземних журналах

"МО" писало, що ендокринолог Воронцова була автором статті в американському видавництві The Endocrine Society. Стаття вийшла незадовго до початку російського вторгнення в Україну.

Вона продовжує публікуватися у швейцарському видавництві MDPI Publishing. Три статті з ендокринології та медицини, де вона була співавтором, написані і вийшли після початку війни. Остання опублікована в кінці квітня 2023 року. У цьому видавництві на питання "МО" не відповіли. Видавництво MDPI Publishingз'явилося в 1990-х і в науковому середовищі вважається менш солідним, ніж американське.

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