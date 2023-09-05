Дочка диктатора виявилася не тільки "талановитою" бізнесвумен, а й "обдарованим" вченим.

Дочка Володимира Путіна Марія Воронцова продовжує публікувати свої роботи в наукових журналах США і Швейцарії. Західні санкції цьому ніяк не завадили, пише російський опозиційний проект "Можемо пояснити".

Воронцова - кандидат медичних наук і ендокринолог за освітою. Журналісти виявили на сайті Московського державного університету (МДУ) посилання на її публікації в західних виданнях.

Зокрема за 2022 і 2023 рік дочка російського диктатора опублікувала чотири статті з ендокринології та медицини в журналах The Endocrine Society (США) і MDPI Publishing (Швейцарія). Тільки одна з них вийшла до повномасштабного вторгнення в лютому минулого року. Решта три - вже після. Всі статті Воронцова випустила в співавторстві з іншими вченими з МДУ.

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Оскільки дочка Путіна з квітня 2022 року перебуває під західними санкціями, журналісти зв'язалися з видавництвами, які опублікували її роботи. Однак за два місяці відповіді на звернення так і не з'явилися.

Редактор неназваного науково-популярного журналу на умовах анонімності розповів журналістам "Можемо пояснити", що запроваджені санкції не забороняють публікуватися на Заході. При цьому авторитетні наукові журнали навіть платять гонорари за публікації, але частіше все ж таки саме автори платять журналам за можливість опублікуватися.

"Видавництво MDPI Publishing існує всього-то з середини 1990-х, і це журнали з відкритим доступом, що ознака не дуже-то солідна. Хороші наукові журнали - це великий бізнес, де за кожну статтю просять з читача $20-30. А ось The Endocrine Society - крута, хороша організація", - розповіло джерело і відзначило, що публікація статей дочки Путіна може зіпсувати репутацію видавництва.

Дочки Путіна - останні новини

Раніше УНІАН писав, що дочки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова отримали рекордний прибуток від свого бізнесу в минулому році. Попри західні санкції і проблеми в російській економіці через війну, що почалася, на двох ці "обдаровані" бізнесвумен змогли заробити понад 1,2 млрд рублів за рік.

Також ми розповідали, як оскаженілий на грунті імперської величі Володимир Путін, що явно бачить себе новоявленим російським імператором, збудував для себе і своєї рідні подобу "Царського села" під Москвою.

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