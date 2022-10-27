Одному належить просидіти у в'язниці десять місяців, а другому — шість.

В Чехії пройшло слухання у справі про публічне вираження ненависті в бік українських біженців від двох блогерів. Обидва відбуватимуть термін у в'язниці за висловлювання в одному з відео. Перший повинен відсидіти за ґратами десять місяців, а другий — шість.

Як передає портал Novinky, Патріка Тушля та Томаша Чермака доставили до суду під конвоєм. Вирок блогерам винесли в день розгляду справи. Перший понесе покарання у вигляді десяти місяців позбавлення волі, а другий просидить за ґратами півроку.

У відповіді на обвинувальний акт Тушль заявив, що не має претензій до українців загалом. Однак він виступає проти дій деяких націоналістів з України. Він вибачився за ненормативну лексику в ролику і визнав, що формат відео не підходить для вираження своєї позиції. Однак Тушль не відчуває себе винним за ненависні висловлювання. Чермак назвав виступ недоречним і заявив, що допустив помилку.

Відео дня

Згідно з даними в обвинувальному акті, в серпні двоє блогерів транслювали у власних соціальних мережах відео, де вони наговорювали на українців. Наприклад, чоловіки закликали відповідати своїми демонстраціями на мітинги громадян нашої країни.

А Чермак заявив: "Українці починають розмножуватися тут, одна демонстрація за одною. Ми повинні діяти зараз, інакше опинимося в пеклі".

Блогери також використовували образи по відношенню до українців. Звинувачення чеського суду не остаточне і може бути оскаржене.

Випадки неналежного ставлення до українців за кордоном

У вересні жінка вдарила українську дитину на борту літака Відень — Валенсія. Вона виявилася росіянкою, яку заарештували після приземлення.

Не менш скандальний інцидент стався в середині вересня в Естонії. Громадянин РФ почав ображати українських біженок на пляжі в Талліні. За це його позбавили постійного виду на проживання.

У Франції менеджер одного з паризьких ресторанів вигнав українок із закладу зі словами "Vive Путін". Пізніше він спробував виправдатися вже перед чоловіком з України. А тим часом заклад отримав тисячі негативних відгуків у пошуковій мережі Google.

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