Українці, які в Європі підняли хвилю протестів проти зірки, яка зрадила свою країну, домоглися результатів.

Концерти опальної співачки Ані Лорак, які та планувала дати в Німеччині та Чехії, не відбудуться. Про офіційне скасування її виступів у рамках туру "The Best" повідомили сайти, які раніше продавали на заходи квитки. Однак причини називають різні.

"У зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією організатор змушений перенести концертний тур групи Ані Лорак на 2023 рік", - йдеться в одному повідомленні.

А так аргументували скасування виступів путіністки на іншому сайті: "У зв'язку з посиленням поширення коронавірусної інфекції, організатор змушений перенести запланований тур".

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На офіційному сайті зірки також відсутня інформація про те, що ці заходи відбудуться. Хоча раніше афіші були.

Відзначимо, що концерти Лорак повинна була давати в цих країнах в період з 21 жовтня по 3 листопада. Це вже не перше скасування її концертів. Нещодавно через обурення українців в Європі вже було скасовано її виступи в Празі.

Лорак про війну в Україні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну зірка не висловилася на підтримку своєї Батьківщини. З'явилася інформація про те, що вона покинула РФ, проте незабаром її знову помітили в Москві, де вона продовжує жити і працювати.

Нагадаємо, українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, чому хоче взяти інтерв'ю у Лорак і Лободи.

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