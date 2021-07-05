У Тбілісі сталися сутички, повідомляється про постраждалих журналістів.

Грузинська організація ЛГБТ- активістів "Тбілісі Прайд" була змушена скасувати запланований на сьогодні Марш Гідності. Організатори заявили, що правоохоронці не можуть забезпечити безпеку і не реагують на епізоди насильства з боку радикалів, які виступають проти проведення маршу.

"Враховуючи сьогоднішні події, ми не очікуємо, що МВС адекватно виконає свої обов'язки, оскільки бачимо, що вони не реагують на факти насильства, що відбуваються перед ними, а величезна хвиля ненависті, яку ми зараз спостерігаємо, натхненна і підтримана урядом і Патріархією», - цитує заяву організації «Грузія Online».

Зазначається, що противники ЛГБТ-прайду поставили намети біля метро Руставелі, а надалі розібрали намети прихильників опозиції перед будівлею парламенту.

На відео з місця подій можна бачити, що в Тбілісі відбулися сутички між сторонами конфлікту. Прихильники прайду заявляють, що радикали нападали на активістів і журналістів. За медичною допомогою звернулися щонайменше 8 співробітників ЗМІ.

Telegram-канал «Протесты в мире» повідомлив, що противники ЛГБТ кинули вибуховий пристрій в офіс "Тбілісі Прайд", де в той момент перебували активісти і журналісти. За попередніми даними, постраждала одна дівчина

Як повідомив Грузинський канал 1.tv, кілька людей залізли на балкон офісу «Тбілісі прайд» і зірвали з нього райдужні прапори.

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Автор: Дмитро Захаров