На думку експертів, у тварини було рідкісний вроджений дефект "циклопія" - нездатність правильно розділити орбіти ока на дві порожнини.

В одному з фермерських господарств Індії коза народила потомство з незвичайною вадою. Зокрема, у новонародженого козеняти було "людське обличчя".

Про це пише Daily Star.

Незвичайне козеня з’явилося на світ у селі Гангапур. Фермер та місцеві жителі здивувалися побаченому. Тварина народилася живою, але померла через деякий час.

Читайте такожВперше за 22 роки: в Австралії помітили рідкісну рибу з плавниками-"руками"Місцеві припускають, що причиною смерті стала вада козеняти, адже вона свідчить про неповноцінний розвиток тварини.

Крім того, жителі села вважають, що народження незвичайного козеняти – погане знак, який може пророкувати горе чи невдачу.

"У багатьох областях це вважається попередженням. Люди бачать народження мутантів як знак від Бога", – розповів місцевий мешканець Ракеш Кумар.

Фермер Мукешджі Праджапап надав журналістам світлини козеняти. Тварина народилася з пласке обличчям та людиноподібною посадкою очей. Візуально обличчя козеняти дійсно схоже на людське.

На думку експертів, у тварини було рідкісний вроджений дефект "циклопія" - нездатність правильно розділити орбіти ока на дві порожнини.

Нагадаємо, раніше в Австралії знайшли смертоносного павука. Доглядачі парку, куди доставили коробку з комахою, назвали величезну самку арахніда "мегапавуком".

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