Дитина разом зі цуценятами лежала на тонкій підстилці з сіна.

Житель Індії випадково знайшов кинуту новонароджену дівчинку. Немовля знаходилося в місці ночівлі бездомних собак.

Про це повідомляє metro.co.uk

Знайдена дитина лежала поруч зі цуценятами на тонкій підстилці з сіна. При цьому дитина була зовсім без одягу. Імовірно, мати кинула дівчинку відразу народження. Дитина змогла вижити завдяки тому, що собака та цуценята притискалися та зігрівали її.

"Можливо, це тепло від цуценят та самої матері підтримувало життя цього новонародженого. Зазвичай вночі температура падає, а вже грудень. Треба сказати, що це їй пощастило", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Польщі виправдали українку за вбивство співмешканця, який напавши на неїЗа словами медиків, знайдене немовля здорове. Дівчинку назвали Аканша і відправили в дитячий центр Child Line Project. Правоохоронці розшукують батьків дитини.

Як раніше повідомляв УНІАН, в районі міста Маджалгаон індійського штату Махараштра мавпи "оголосили війну" собакам. За останній місяць примати вбили щонайменше 250 цуценят.

За словами місцевих, примати мстять. Все нібито почалося, коли собаки вбили дитинча мавпи. Тоді ті у відповідь почали полювати на цуценят, які знаходилися поблизу, скидаючи їх з верхівок дерев і дахів будівель.

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