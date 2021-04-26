В Індійському Нью-Делі 26 квітня провели церемонію масової кремації жертв пандемії коронавірусу.
Фоторепортаж з місця подій підготувало агентство REUTERS.
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Нагадаємо, на сьогодні Індія - країна з найсерйознішою динамікою зростання захворюваності коронавірусом на планеті.
Рівень захворюваності в Індії йде на сотні тисяч нових випадків на добу, лікарні потерпають від страшної нестачі кисню.
Місцеві крематорії працюють в режимі максимального навантаження і не справляються з напливом тіл. Чимало жителів країни не мають снаги вистояти довгу чергу з людей, які хочуть віддати вогню своїх близьких, і влаштовують імпровізовані крематорії на пустирях.
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