Сотні тисяч жителів Індії щодня заражаються коронавірусом - більше, ніж де б то не було у світі. Система охорони здоров'я не справляється, в лікарнях не вистачає місць, ліків і кисню.

Індія - країна з найсерйознішою динамікою росту захворюваності коронавірусом на планеті. Другий день поспіль в 1,3-мільярдній державі фіксують шокуючі цифри - понад 300 тисяч інфікованих на добу - поки таких показників не було в жодній іншій країні світу. Таким чином, тільки за останні чотири доби в Індії були інфіковані більше мільйона осіб.

У Делі (Індія) вночі померли 25 осіб, хворих коронавірусом. Причиною смерті стала нестача медичного кисню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDVT.

Читайте такожКоронавірус не відступає: Україна опинилася на другому місці за смертністю від COVID-19 у Європі

У лікарнях Індії спостерігається погіршення ситуації з кількістю кисню.

"Уряд виділив нам 3,5 метричних тонн кисню. Поставки повинні були доставити нас до 5 години вечора, але вони були доставлені близько півночі. На той час 25 пацієнтів померли", - повідомили доктор лікарні.

За його словами, принаймні 215 пацієнтів, які поступили в лікарню з коронавірусом, знаходяться в критичному стані і гостро потребують кисню.

Лікарня Джайпура - друга лікарня в місті, яка сьогодні вранці відправила сигнал тривоги через брак кисню.

Лікарі погрожують не приймати нових пацієнтів. Медики пишуть в соціальні мережі і благають уряд поповнити запаси кисню в лікарні, інакше вони припинять прийом нових пацієнтів.

"Нам гостро не вистачає ліжок, кисню, ліків, - розповідає DW індійський лікар, директор мережі лікарень Шухін Байай. - Ми змушені відмовляти хворим. Те, що відбувається в країні - це просто апокаліпсис".

Одна з великих мереж приватних лікарень в Нью-Делі Max Hospital написала в Твіттері, що в одній з її установ залишився тільки годинний запас кисню. Двома днями раніше вони подали Петицію до Вищого суду Делі, заявивши, що у них закінчується кисень.

В уряді кажуть, що почали перевозити балони з киснем поїздами. Також військово-повітряні сили почали доставляти кисневі балони та інше обладнання в райони, де вони були необхідні. Також відомо, що в Нью-Делі перевезли медперсонал для боротьби з коронавірусом.

В уряді пояснюють, що у них є запаси кисню на заводах, але ці заводи розташовуються далеко від місць, де кисень так потрібен.

"Ми збільшили виробництво, оскільки споживання кисню стрімко зростає. Але у нас є обмеження, і найбільша проблема зараз - це доставити його туди, де це необхідно", - сказав президент Всеіндійської асоціації виробників промислових газів Сакет тіку.

Також Міністерство оборони повідомило, що доставить з Німеччини 23 мобільних кисневих заводи, щоб розв'язати проблему нестачі кисню. Кожен такий завод зможе виробляти 2400 літрів кисню на годину.

Раніше лікарня Мулчанд звернулася за терміновою допомогою до індійської влади, повідомивши, що понад 130 пацієнтів з коронавірусом знаходяться на апараті життєзабезпечення.

Також в Індії за добу зафіксували рекордну кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом COVID-19 - 2 624. Всього за добу виявлено понад 340 тис.випадків хвороби, з початку пандемії коронавірусу діагностували більш ніж у 16,6 млн осіб.

Місцеві крематорії працюють в режимі максимального навантаження і не справляються з напливом тіл.

Багато жителів країни не в змозі вистояти довгу чергу з людей, які хочуть кремувати своїх близьких, і влаштовують імпровізовані крематорії на пустирях.

ВООЗ про епідемічний вибух в Індії

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована безпрецедентним зростанням захворюваності COVID-19 в Індії, де другий день поспіль фіксують рекордний приріст хворих.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, ситуація з коронавірусом в Індії "сумне нагадування про те, на що здатний вірус", пише НВ.

"Ми глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання і смертей в Індії. Ситуація складна і вимагає запровадження окремих заходів у різних регіонах країни", - сказав він на брифінгу.

Глава ВООЗ привітав рішення уряду Індії про посилення карантину і розширення вакцинації від коронавірусу.

Боротьба з коронавірусом в Індії

Індія зараз на другому місці за кількістю тих, хто заразився коронавірусом у світі. У країні підтвердили 16,6 мільйона випадків COVID-19. З них 189,5 тисяч осіб померли від ускладнень захворювання, як свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Коронавірусний вибух в Індії може бути пов'язаний з циркуляцією нового штаму.

Зараз в Індії немає жорсткого карантину. Там відкриті ринки і торгові центри, а також дозволяють проводити великі весілля. А нещодавно там провели одну з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі. У святі взяли участь мільйони індусів без дотримання карантинних правил.

Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.

Водночас чиновники країни на час святкування фестивалю утрималися від згадок про діючий карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя і радості.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко