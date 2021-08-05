Священник, який за даними ЗМІ є брахманом вищої касти, разом з трьома іншими чоловіками попросив матір жертви не повідомляти про інцидент в поліцію.

Зґвалтування, вбивство і насильницька кремація дев'ятирічної дівчинки в індійському селі Нангал викликало загальне обурення місцевих жителів.

Про це повідомляє видання India Today.

У неділю, 1 серпня, дівчинка пішла набрати холодну воду в крематорій Старий Нангал.

"Коли вона не повернулася протягом години, я пішла її шукати. Я знайшла її в крематорії. Вона лежала на землі. Її губи були синіми, під носом була кров, у неї були синці на руках, а її одяг був мокрим", - розповіла матір дівчинки BBC.

При цьому священик, який за даними ЗМІ є брахманом вищої касти, разом з трьома іншими чоловіками попросив жінку не повідомляти в поліцію. Він налякав її тим, що правоохоронці зроблять розтин її тіла і розберуть його на органи.

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Смерть дівчинки він пояснив матері тим, що її вразив електричний струм, коли та набирала воду. Тому він відразу наполіг на негайній кремації.

Через кілька годин, після примусової кремації дівчинки, її мати таки звернулася до поліції.

На місце прибули судмедексперти, які виявили, що від дитини залишилися тільки кісточка, деякі частини легенів і серце. Зразки були відправлені на дослідження.

Батьки дівчинки стверджують, що чотири працівники крематорію зґвалтували і вбили її. Чоловіків вже затримали.

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Автор: Денис Прядко