У Папуа-Новій Гвінеї родичка два роки катувала 7-річну дівчинку, підозрюючи її в чаклунстві.
У дівчинки були численні переломи рук, ніг та інших частин тіла, пише The National.
"У неї були ножові поранення по всьому тілу, опіки губ і статевих органів", - розповів представник одного з місцевих фондів, який допоміг забрати дитину. Дівчинку передали медикам, а родичку можуть заарештувати.
Читайте такожУ Танзанії вбили чотирьох людей за підозрою в чаклунстві
Після реабілітації дівчинку перевезуть в безпечне місце з іншим членом сім'ї.
Відзначається, що це вже другий відомий випадок в цій країні, коли до дитини застосовувалися тортури через підозри в чаклунстві. У 2017 році також була врятована дівчина, яка зіткнулася з такою ситуацією.
Вас також можуть зацікавити новини
- Займалася жертвопринесеннями і вбила кошеня: Бейонсе звинуватили в чаклунстві
- В Індії жінку і чотирьох її дітей вбили через підозру в чаклунстві
- У Бельгії вибачаться за спалення останньої "відьми" в 1590 році
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram