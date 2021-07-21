Після реабілітації дівчинку перевезуть в безпечне місце з іншим членом сім'ї.

У Папуа-Новій Гвінеї родичка два роки катувала 7-річну дівчинку, підозрюючи її в чаклунстві.

У дівчинки були численні переломи рук, ніг та інших частин тіла, пише The National.

"У неї були ножові поранення по всьому тілу, опіки губ і статевих органів", - розповів представник одного з місцевих фондів, який допоміг забрати дитину. Дівчинку передали медикам, а родичку можуть заарештувати.

Читайте такожУ Танзанії вбили чотирьох людей за підозрою в чаклунстві

Після реабілітації дівчинку перевезуть в безпечне місце з іншим членом сім'ї.

Відзначається, що це вже другий відомий випадок в цій країні, коли до дитини застосовувалися тортури через підозри в чаклунстві. У 2017 році також була врятована дівчина, яка зіткнулася з такою ситуацією.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій