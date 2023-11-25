У нападі підозрюють Іран, який є виробником цих безпілотників.

В Індійському океані безпілотник атакував контейнеровоз, який належить ізраїльському мільярдеру. За нападом, ймовірно стоїть Іран, пише Apnews.

Як повідомило неназване "військове" джерело, судно CMA CGM Symi, що йшло під прапором Мальти, було атаковано у міжнародних водах у п’ятницю "трикутним дроном Shahed-136 з бомбою". Судно зазнало пошкоджень, але екіпаж не постраждав. У заяві, опублікованій від імені компанії-судновласника Eastern Pacific, сказано, що зараз судно "пливе за планом".

Apnews зазначає, що екіпаж судна, ймовірно, був попереджений про загрозу нападу, адже вживав певних заходів безпеки. Наприклад, після того, як судно вийшло з порту в Дубаї, на ньому вимкнули систему автоматичного відстеження ідентифікації. Так само екіпаж вимикав систему раніше, коли судно йшло через Червоне море повз Ємен, де частину території контролюють союзні Ірану хусити.

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"Атака, ймовірно, була цілеспрямованою через приналежність судна до Ізраїлю через компанію Eastern Pacific", — повідомила журналістам приватна розвідувальна компанія Ambrey.

Ситуація на Близькому Сході

Як писав УНІАН, влада Ірану, попри свої грізні заяви на адресу Ізраїлю та США, схоже, не планує починати повномасштабну війну в регіоні. Напад ХАМАСу на Ізраїль для Ірана теж став несподіванкою, тож Тегеран хоче обмежитися дрібними показовими атаками без значних наслідків.

Також ми розповідали, що вчора відбувся перший раунд обміну утримуваними особами між ХАМАС та Ізраїлем. Бойовики відпустили 24 заручників, захоплених 7 жовтня, а Ізраїль відпустив з тюрем 39 палестинців, засуджених за статтями про тероризм.

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