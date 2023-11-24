Загалом було звільнено 24 особи, хоча раніше повідомлялося лише про 13.

Група цивільних, що були звільнені з полону ХАМАС, вже перебуває на території Ізраїлю, де ними опікуються спецслужби та медики. Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

"Елітний підрозділ ЦАХАЛу та сили Шин Бет (Служба Безпеки Ізраїлю – УНІАН) супроводжують викрадених назад до Ізраїлю після первинної оцінки їхнього медичного стану на території Ізраїлю. Наші сили супроводжують репатріантів, поки вони не дістануться до своїх сімей у лікарнях. Командування ЦАХАЛу та його солдати вітають та обіймають викрадених, які повернулися додому", – йдеться в заяві.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив, що звільнено не 13, а 24 заручники. "Ми раді підтвердити безпечне звільнення 24 заручників. Ми сприяли цьому звільненню, транспортуючи їх із Гази до кордону з Рафахом, відзначаючи реальний вплив нашої ролі нейтрального посередника між сторонами", – йдеться у заяві.

Речник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі уточнив, що серед звільнених – 13 громадян Ізраїлю, деякі з яких мають подвійне громадянство, а також 10 громадян Таїланду та громадянин Філіппін. Також він повідомив, що 39 палестинських жінок і неповнолітніх, ув'язнених Ізраїлем, були звільнені відповідно до зобов'язань Ізраїлю щодо перемир'я.

В мережі вже з’явилися відеокадри того, як колишніх бранців вивозять з Гази, а потім транспортують до ізраїльських лікарень. Місцеві ЗМІ кинулися ідентифікувати заручників, чиї обличчя потрапили в об’єктиви камер.

Серед звільнених зокрема помітили Ханну Кацір, про смерть якої палестинська терористична група "Ісламський джихад" заявила на початку листопада. Тепер зрозуміло, що те повідомлення було "жахливим прикладом психологічної війни", пише Times of Israel.

Крім того, серед звільнених є Даніель Алоні. Наприкінці жовтня ХАМАС опублікував пропагандистське відео з нею, де жінку на камеру змусили лаяти ізраїльський уряд.

Угода про звільнення заручників ХАМАСу

Як писав УНІАН, раніше Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про тимчасове перемир'я та звільнення заручників. Планувалося, що протягом чотирьох днів ХАМАС поетапно звільнить близько 50 заручників, а Ізраїль своєю чергою звільнить з тюрем 150 палестинців, засуджених за терористичні злочини – жінок та підлітків.

Загалом, як повідомлялося раніше, в заручниках у ХАМАСу перебувають близько 240 ізраїльтян та громадян третіх країн. Усі вони були захоплені під час кривавого рейду бойовиків на прикордонні із сектором Гази території Ізраїлю 7 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: