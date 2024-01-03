Губернатор провінції Керман назвав вибухи біля кладовища, де похований Сулеймані, терористичним актом.

В Ірані сталося два вибухи біля могили генерала Касема Сулеймані. ЗМІ повідомляють про більш ніж сто загиблих.

Вибухові пристрої з дистанційним управлінням були закладені в сумках, одну розмістили в 700 метрах від могили Сулеймані, другу - в кілометрі, повідомляють іранські ЗМІ.

З нагоди річниці загибелі генерала В Кермані проходила траурна церемонія. 103 людини, за останніми даними, загинули в іранському Кермані в результаті вибухів поруч з могилою генерала Сулеймані. Про це пише іранське інформагентство Tasnim. 141 людина, під даними Tasnim, постраждала. Серед загиблих шестеро дітей. Губернатор провінції Керман назвав вибухи біля кладовища, де похований Сулеймані, терористичним актом.

Ліквідація Сулеймані - деталі

Рівно три роки тому, 3 січня 2020 року генерала Сулеймані ліквідували за наказом Дональда Трампа в результаті удару американських ВПС. Приводом став напад на посольство США в Багдаді.

Касем Сулеймані очолював "Аль-Кудс" - підрозділ Корпусу вартових ісламської революції, який проводив операції за кордоном. Він вважався одним з найвпливовіших людей Ірану. Сулеймані був ідеологом зовнішньої військової політики Ірану. Він командував спецпідрозділом "Аль-Кудс", яке підтримувало такі організації як ХАМАС і "Хезболла".

Громадянина Ірану засудили до смертної кари за надання розвідці США та Ізраїлю даних про місце знаходження вбитого командира Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані.

Вас також можуть зацікавити новини: