65-метрова яхта була конфіскована в Північному італійському порту Імперія.

Італійська поліція конфіскувала яхта, що належить Олексію Мордашову, найбагатшій людині в Росії, який на цьому тижні був занесений в чорний список Європейським Союзом після нападу Москви на Україну.

Про це повідомило джерело агенства Reuters, безпосередньо знайомий з цим питанням.

За його даними, 65-метрова "леді М" була конфіскована в Північному італійському порту Імперія.

Джерело додало, що друга яхта, що належить Геннадію Тимченку, ще одному мільярдерові, що має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним, також заблокована в імперії і найближчим часом буде заарештована.

За даними італійських ЗМІ, судно Lady M було побудовано американськими суднобудівниками Палмером Джонсоном в 2013 році. Журнал Forbes оцінює його вартість в 27 мільйонів доларів.

Мордашов сколотив свої статки на російському виробнику сталі " Северсталь. Беручи до уваги активи всієї його сім'ї, за оцінками Forbes, стан Мордашова до введення санкцій оцінювався в 29,1 мільярда доларів, що робило його найбагатшою людиною в Росії.

Тимченко сколотив статки на торгівлі нафтою, і Путін назвав його одним зі своїх найближчих соратників. Минулого місяця Великобританія заявила, що він є великим акціонером банку "Росія", який зіграв роль у дестабілізації ситуації в Україні після анексії Криму Росією в 2014 році.

Нагадаємо, власник і президент DCH Олександр Ярославський запускати гуманітарну програму для Харкова. Він планує продати свій Kaiser і витратити гроші на відновлення міста.

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