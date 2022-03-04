Тарас Остапчук зазначив, що йому можливо доведеться повернутися в іспанський суд.

Українець Тарас Остапчук, який втопив яхту російського олігарха Олександра Міхєєва, повернувся в Україну. Він має намір продовжити боротьбу з російськими окупантами.

Про це Остапчук розповів в інтерв'ю ТСН.

За його словами, вирішив хоч якось помститися відразу ж, як побачив потрапляння російської ракети в житловий будинок у Києві.

"Треба помститися і прямо в цей момент", - зазначив чоловік.

При цьому він вказав, що власник утопленого судна безпосередньо причетний до виготовлення російської військової техніки. За свої дії він провів під арештом добу, а в суді розповів, що хотів помститися за країну, і його відпустили

"Якщо власник судна подасть позов на відшкодування, я буду змушений приїхати на розгляд цієї справи", – розповів Остапчук.

Нагадаємо, що Тарас втопив судно керівника "Ростеха", компанії з виробництва зброї для російської армії, Олександра Міхєєва. Він відомий близькими зв'язками з головним світовим терористом Володимиром Путіним.