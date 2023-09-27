Після землетрусу в середу в цьому районі не було виявлено жодних ознак структурних пошкоджень.

Провідний вулканолог попередив, що масова евакуація може знадобитися в Італії недалеко від Неаполя, який розташований на так званому Супервулкані, на який за останні тижні обрушилися сотні невеликих землетрусів.

Землетрус магнітудою 4,2 стався в цьому районі рано вранці в середу, це був найсильніший поштовх за 40 років, який струсив вулканічне поле, відоме як Кампі Флегрей або Флегрейські поля від грецького слова, що означає горіння, пише Reuters.

Кампі Флегрей знаходиться навпроти Неаполітанської затоки від Помпеї, де тисячі людей були спалені вулканом Везувій в 79 році нашої ери. Однак це набагато більший вулкан, ніж Везувій, і якщо він коли-небудь вибухне на повну силу, це може призвести до загибелі мільйонів людей.

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Експерти кажуть, що безпосередньої загрози виверження немає, але Джузеппе де Натале, колишній керівник обсерваторії Везувію в Національному Інституті геофізики і вулканології (INGV), закликав до термінових перевірок будівель після неодноразової сейсмічної активності, яка призводить до зростання вулкана.

Виступаючи від особистого імені, де Натале сказав, що востаннє, коли Кампі Флегрей постраждав від подібного землетрусу у 1980-х роках, близько 40 000 людей були тимчасово евакуйовані з сусіднього Поццуолі. Зараз у місті проживає понад 80 000 людей.

"В даний час я вважаю, що більш безпосереднім ризиком є сейсмічна небезпека. Але ясно, що необхідно також враховувати можливість виверження", - сказав він.

Він сказав, що якщо відбудеться виверження, то це буде фреатичне або парове виверження, яке, як правило, відносно слабке і позбавлене нової магми, принаймні спочатку.

Після землетрусу в середу в цьому районі не було виявлено жодних ознак структурних пошкоджень.

Де Натале підтвердив звіт газети Corriere Della Sera про те, що він написав уряду минулого тижня, пропонуючи можливу евакуацію. Місцевий чиновник повідомив, що його рекомендація розглядається.

Кампі Флегрей схожий на єллоустонську кальдеру в американському штаті Вайомінг, але викликає більше занепокоєння, оскільки він знаходиться в районі з населенням близько 3 мільйонів у глибинці Неаполя.

Кальдера Кампі Флегрей має діаметр близько 12-15 км (7,5-9,3 милі) і востаннє вивергалася в 1538 році. Одне з найбільших вивержень відбулося близько 39 000 років тому і могло призвести до вимирання неандертальців, кажуть дослідники. Магма цього вибуху була виявлена в Гренландії, приблизно в 4500 км від неї.

Вулканологи кажуть, що тисячі невеликих поштовхів в цьому районі з 2019 року, інтенсивність яких в цьому році посилилася, можуть бути викликані мовами магми, що пробиваються в надра вулкана на глибину близько 5-6 км.

Виверження вулканів в Італії - останні випадки

Вулкан Етна в Італії несподівано почав вивергатися. Спостерігається посилення землетрусів, а сам вулкан почав фонтанувати лавою. Нове виверження почалося ввечері 13 серпня в південно-східному кратері Етни. Активність швидко збільшилася і вулкан почав вивергати фонтани лави. Місцеві жителі також помітили потік лави, що спускається по південному схилу одного з кратерів.

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