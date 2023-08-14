На вулкані спостерігається сильна вибухова активність.

Вулкан Етна в Італії несподівано почав вивергатися. Спостерігається посилення землетрусів, а сам вулкан почав фонтанувати лавою. Про це повідомляє The watchers.

За даними видання, нове виверження почалося ввечері 13 серпня в південно-східному кратері Етни. Активність швидко збільшилася і вулкан почав вивергати фонтани лави. Місцеві жителі також помітили потік лави, що спускається по південному схилу одного з кратерів.

Через збільшення активності обсерваторія вулкана Етна підвищила колірний код для авіації з жовтого до помаранчевого, а потім і до червоного рівня.

Як повідомляється, в місті Ріфуджо Сапієнца спостерігалося випадання попелу.

За даними видання, сьогодні вранці активність вулкана Етна дещо знизилася.

Вулкан Етна - що про нього відомо

Етна є одним з найактивніших вулканів у світі. Вулкан розташований на острові Сицилія. Він має багату історію, що сягає 1500 р. до н. е., що робить його одним з найбільш задокументованих вулканів у світі.

Великих вивержень на Етні не було з 1922 року. У травні цього року Етна несподівано активізувався і викинув у небо гігантський стовп попелу, який згодом покрив Сицилію. Попелу було настільки багато, що місцевій владі навіть довелося зупинити польоти в цьому районі.

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