Родичі проінструктували його, як лікувати травми, в тому числі вогнепальне поранення в живіт.

Житель Ізраїлю Ілан Троен відповів на дзвінок своєї дочки Дебори Матіас незабаром після того, як в його мобільному телефоні близько 6:30 ранку в суботу біля Беер-Шеви на півдні Ізраїлю зазвучав попереджувальний сигнал. Вона сказала йому, що чула постріли і звук розбитого скла в ході нападу терористів ХАМАС.

Як пише The Washington Post, 50-річна Дебора і її 49-річний чоловік Шломі загинули. Ротем отримав травму. Батьки врятували його, використовуючи свої тіла, щоб захистити його, але бойовики все ще обшукували кібуц Холіт, де сім'я жила біля кордону з Сектором Газа. З двома сестрами Ротема, 19 і 21 років, що жили в іншій частині колгоспного селища, все було в порядку.

Протягом наступних 12 годин Троен та його велика родина направляли Ротема за допомогою текстових повідомлень. Вони проінструктували його, як лікувати травми, включаючи вогнепальне поранення в живіт. Йому сказали сховатися ковдрою і мовчати. Вони допомогли йому зберегти спокій. Тієї ночі вони направили ізраїльських солдатів до місця розташування Ротема, і Троен возз'єднався з хлопчиком у лікарні в Беер-Шеві.

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Троен, почесний професор Ізраїльських студій в університеті Брандейса в Бостоні, назвав суботній напад "погромом" - організованою різаниною певної етнічної групи, яка протягом історії часто застосовувалася до нападів на євреїв.

"Це не перший раз, коли це відбувається в нашій родині", - сказав він. "І в цьому погромі винні були дуже добре підготовлені".

"Ці люди прийшли дуже добре відрепетировані, вони точно знали, що збираються робити", - додав він. "І вони прийшли вбивати. Вони поверталися кілька разів, щоб переконатися в успіху".

"У якийсь момент у другій половині дня вони підпалили всі ці будинки, очікуючи, що якщо хтось якимось чином виживе, вони розстріляють їх, якщо вони вийдуть з дому", - сказав Троен. "Порада, дана Ротему, була: "Залишайся там, де ти є".

Коли він побачив Ротема в лікарні, хлопчик був весь в кіптяві від диму, який проник в його укриття в пральні будинку. За словами Троена, він одужує від ран, і сім'я проведе похорон його батьків, коли вони зможуть ідентифікувати тіла.

До групи текстових повідомлень, що супроводжувала підлітка, входили лікарі і травматолог - ще одна з дочок Троена і один з п'яти братів і сестер Дебори.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Дебора і Шломі Матіас були серед щонайменше 900 людей, загиблих в Ізраїлі після раптового нападу в суботу ХАМАС, угруповання бойовиків, яке контролює сектор Гази, палестинську територію з населенням близько 2 мільйонів чоловік, що межує з Ізраїлем, Єгиптом і Середземним морем. . Близько 100 ізраїльтян також були взяті в заручники ХАМАСом, який не визнає право Ізраїлю на існування.

У кібуці Кфар Аза ізраїльське подружжя вбили сімох бойовиків ХАМАС, рятуючи своїх маленьких дітей. Вони загинули. Про це повідомив консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков на своїй сторінці в Facebook. Адар і Ітай бердичівські були офіцерами і мали вдома зброю. "Вони сховали своїх 10 місячних близнюків в мамаді (бомбосховище), а самі, щоб відвернути увагу терористів від дітей, чекали їх в будинку", - йдеться в повідомленні.

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