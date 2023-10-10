Близнюки 13 годин провели у бомбосховищі.

У кібуці Кфар Аза ізраїльске подружжя вбило сімох бойовиків ХАМАС, рятуючи своїх маленьких дітей. Вони загинули.

Про це повідомив консул Ізраїлю у Західному регіоні України Олег Вишняков на своїй сторінці у Facebook. Адар та Ітай Бердичівські були офіцерами та мали вдома зброю. "Вони сховали своїх 10-місячних близнюків у мамаді (бомбосховище), а самі, щоб відвернути увагу терористів від дітей, чекали на них у будинку", - йдеться у повідомленні.

На порозі будинку подружжя виявили тіла сімох терористів. Діти Адар та Ітаю 13 годин провели у бомбосховищі, поки їз не знайшли дядько та дідусь. "Вони весь цей час билися з терористами, врятували десятки людей, але не змогли вчасно дістатися своїх близьких. Світла пам'ять", - додав Вишняков.

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Вбивство мирних людей в Ізраїлі

За останніми даними, внаслідок нападу на країну ХАМАС кількість загиблих ізраїльтян сягнула 900. У міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що до медичних закладів країни вже звернулося 2 500 громадян.

Мережу заполонили відео, на яких можна побачити розстріляних на вулиці людей, а також моменти їх викрадення. Повідомлялося про виявлення понад 250 тіл лише на місці проведення фестивалю Nature Party.

Самі терористи заявляли, що тримають у заручниках близько 130 ізраїльтян, зокрема і армійських чиновників. Вчора ввечері вони сказали, що будуть страчувати їх, якщо Ізраїль битиме по сектору Гази чи вирішить провести наземну військову операцію.

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