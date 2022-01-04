У Військово-повітряних силах Ізраїлю розслідують обставини інциденту.

На півночі Ізраїлю під час навчань розбився військовий вертоліт Eurocopter AS565 Panther, унаслідок чого загинули двоє пілотів Армії оборони.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Третього члена екіпажу, патрульного, доставили в медзаклад з середнього ступеню травмами.

Його стан наразі стабільний, пацієнт проходить лікування у шоковому відділенні, після чого потерпілого переведуть у відділення інтенсивної терапії.

Читайте такожБайден не міг вийти з літака близько півгодини: що сталося (відео)Пошуково-рятувальні групи ЦАХАЛ витягнули двох інших членів екіпажу з води і провели реанімаційні заходи, проте врятувати їхні життя не вдалося.

Eurocopter AS565 Panther упав у Середземне море неподалік від портового міста Хайфа за годину після вильоту. Місцеві мешканці побачили полум’я з берегу і зателефонували до поліції.

ЗМІ уточнюють, що військові летіли на малій висоті.

У Військово-повітряних силах Ізраїлю розслідують обставини інциденту, навчальні польоти призупинили.

За попередньою інформацію, причиною падіння гелікоптера була технічна несправність.

Вас також можуть зацікавити новини: