На півночі Ізраїлю під час навчань розбився військовий вертоліт Eurocopter AS565 Panther, унаслідок чого загинули двоє пілотів Армії оборони.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Третього члена екіпажу, патрульного, доставили в медзаклад з середнього ступеню травмами.
Його стан наразі стабільний, пацієнт проходить лікування у шоковому відділенні, після чого потерпілого переведуть у відділення інтенсивної терапії.
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Eurocopter AS565 Panther упав у Середземне море неподалік від портового міста Хайфа за годину після вильоту. Місцеві мешканці побачили полум’я з берегу і зателефонували до поліції.
ЗМІ уточнюють, що військові летіли на малій висоті.
У Військово-повітряних силах Ізраїлю розслідують обставини інциденту, навчальні польоти призупинили.
За попередньою інформацію, причиною падіння гелікоптера була технічна несправність.