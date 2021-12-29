На громадянці України був одяг, який не підходить для сходження в гори.

У Польщі громадянка України піднялася в Татри (найвища польська і словацька частина Карпат), а потім не змогла рухатися вперед чи повернутися, і для її порятунку довелося використати вертоліт.

Українська туристка потрапила в біду високо в горах 26 грудня, вона не була підготовлена до сходження, пише RMF24 з посиланням на відомості рятувальників.

Жінка пішла маршрутом вздовж словацького кордону в районі вершини Каспрів верх (1 970 метрів) і застрягла біля вершини Горішкова Чуба.

Рятувальники зазначили, що у туристки був одяг, який підходить для заняття гірськолижним спортом, але не для того, щоб підійматися в гори.

Читайте такожУ Туреччині українська парапланеристка на міжнародному фестивалі впала в море (фото, відео) За їхніми даними, в одязі туристки була одна правильна річ – яскрава рожева куртка. Завдяки яскравій куртці українку в горах вдалося швидко знайти.

Нагадаємо, в середині жовтня стало відомо, що в Греції двоє українців-паломників загубилися на горі Афон через щільний туман. Громадян України знайшли виснаженими, але неушкодженими.

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