Альянс не відправлятиме миротворчі війська в Україну.

В Організації Північноатлантичного договору пропозиція Польщі про розміщення миротворчих сил в Україні не знайшла підтримки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Єнс Столтенберг сказав на брифінгу по завершенню надзвичайного саміту глав держав та урядів країн-членів Альянсу.

Зокрема, його запитали, чи пропонувала сьогодні на саміті Польща обговорити відправлення миротворчої місії в Україну.

"Ми обговорювали всебічні питання…Ми повинні залишатись єдиними і надавати підтримку Україні, але водночас ми маємо відповідальність забезпечити, щоб цей конфлікт не став повномасштабною війною між НАТО і Росією. І саме це є причиною, чому ми чітко заявили, що не розміщуватимемо війська на суходолі в Україні, оскільки єдиний спосіб зробити це - бути готовими брати участь у повному конфлікті з російськими силами", - зазначив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що на саміті НАТО запропонує ввести в Україну миротворчі сили Альянсу.

15 березня віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський також заявив про необхідність введення миротворчої місії в Україні. Зокрема, на його думку, така миротворча місія повинна займатися не тільки гуманітарними питаннями, а й допомагати Україні захищати землю.

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