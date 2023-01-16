Норвезьке управління міграції при цьому заявило, що з міркувань безпеки та конфіденційності не будуть коментувати це питання детально.

Управління імміграції Норвегії (UDI) підтвердило, що росіянин на ім'я Андрій Медведєв, який є колишнім високопоставленим членом російської приватної військової компанії "Вагнер", попросив притулку в Норвегії.

Інформацію про це норвезьке управління імміграції підтвердило виданню Associated Press. "З міркувань безпеки та конфіденційності UDI не може далі коментувати це питання", - йдеться в електронній відповіді UDI виданню.

Норвезький адвокат екс-найманця Брюньюльф Ріснес підтвердив, що Медведєв перебував у Норвегії і попросив притулку.

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Справу передали норвезькій імміграційній поліції, яка теж ідмовилась коментувати цю справу. Відомо тільки, що Медведєва перевезли до Осло і помістили в центр для порушників міграційного законодавства.

Нагадаємо, минулого тижня поліція Норвегії повідомила, що чоловік незаконно в'їхав з РФ, перетнувши кордон двох країн.

Чоловіка, якого влада лише ідентифікувала як іноземця, затримали прикордонники, Його арешт не був силовим, повідомила поліція. Він зайшов у приватний будинок у прикордонній зоні та попросив допомоги.

Чоловік, якого ідентифікували як Медвєдєва, згідно з повідомленням норвезького інформаційного агентства NTB, перебував у бігах після того, як покинув ПВК "Вагнер" 6 липня.

Екс-командир "Вагнера" в Норвегії: що відомо

Про те, що екс-командир ПВК "Вагнер" попросив притулку в Норвегії стало відомо 15 січня. Він сказав російській правозахисній групі, що готовий розповісти все, що йому відомо про "Вагнера", її діяльність та її власника Євгена Пригожина, мільйонера, пов’язаного з президентом Росії Володимиром Путіним.

У грудні 2022 року Медведєв дав інтерв'ю журналістам The Insider, в якому розповів про страти і втрати в "групі Вагнера".

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