Норвегія відправить десять мостів в Україну для відновлення проїзду у постраждалих від бойових дій областях.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у своєму офіційному Telegram-каналі. Зазначається, що це тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Вони дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення.
"Мости, загальна вартість яких становить 30 мільйонів норвезьких крон (3 мільйони доларів – УНІАН), фінансуються з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ. В Україні їхнє прибуття очікується у січні", - йдеться в повідомленні.
У відомстві також зазначили, що переправи вирушили зі складу дорожньої адміністрації в Бьоркелангені 13 грудня.
Як Норвегія допомагає Україні
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Норвегія передала 14 мільйонів євро для місії ЄС з тренування українських військовослужбовців.
У листопаді повідомлялося, що країна передала Збройним Силам України артилерійську установку та комплекти зимового одягу.
Також відомо, що Норвегія бере участь в ініціативі "Генератори надії", яка має допомогти Україні впоратися з обстрілами критичної інфраструктури.
29 червня Німеччина, Норвегія, Нідерланди та інші країни на саміті НАТО оголосили про надання Україні додаткової військової підтримки.