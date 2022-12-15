Очікується, що мости загальною вартістю 30 млн норвезьких крон (3 млн дол.) прибудуть у січні.

Норвегія відправить десять мостів в Україну для відновлення проїзду у постраждалих від бойових дій областях.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у своєму офіційному Telegram-каналі. Зазначається, що це тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Вони дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення.

"Мости, загальна вартість яких становить 30 мільйонів норвезьких крон (3 мільйони доларів – УНІАН), фінансуються з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ. В Україні їхнє прибуття очікується у січні", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві також зазначили, що переправи вирушили зі складу дорожньої адміністрації в Бьоркелангені 13 грудня.

Як Норвегія допомагає Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Норвегія передала 14 мільйонів євро для місії ЄС з тренування українських військовослужбовців.

У листопаді повідомлялося, що країна передала Збройним Силам України артилерійську установку та комплекти зимового одягу.

Також відомо, що Норвегія бере участь в ініціативі "Генератори надії", яка має допомогти Україні впоратися з обстрілами критичної інфраструктури.

29 червня Німеччина, Норвегія, Нідерланди та інші країни на саміті НАТО оголосили про надання Україні додаткової військової підтримки.

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