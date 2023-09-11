Едвардс попередила, що існують серйозні перешкоди на шляху притягнення передбачуваних злочинців до відповідальності.

За словами представника ООН, відповідального за розслідування тортур, російська збройна агресія проти України "стає синонімом тортур та іншої нелюдської жорстокості".

"Кількість заслуговуючих довіри звинувачень у тортурах та інших нелюдських діях, що здійснюються російською владою щодо цивільних осіб і військовополонених, схоже, не зменшується", - заявила в неділю спеціальний доповідач ООН Еліс Джилл Едвардс по завершенні свого візиту до Києва, пише CNN.

"Ці жахливі дії не здаються випадковими, а, скоріше, організовані як частина державної політики, спрямованої на залякування, навіювання страху, покарання або отримання інформації та зізнань", - сказала Едвардс.

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Едвардс заявила, що вона зібрала "болісні свідчення про застосування електричних зарядів до вух і геніталій, побиття всіх видів, інсценування страт під дулом пістолета, імітації утоплення, погрози згвалтуванням або смертю, а також різні глузування і приниження".

"Українські цивільні особи і солдати, які повернулися, розповідають, що їм було погано в підвалах і камерах, в перенаселених умовах і їх погано годували. Деякі втратили небезпечну вагу", - додала вона.

Едвардс також відвідала місця в Україні, де утримуються російські військовополонені.

"Я виявила, що українська влада робить щирі зусилля щодо шанобливого поводження з російськими військовополоненими. Приміщення казарменого типу, які я відвідала, були гігієнічними і акуратними. Ув'язнених добре годували", - сказала вона.

"Робота, яку українська влада проводить з документування військових злочинів, тим більше вражає, враховуючи, що вона здійснюється "в режимі реального часу". Такі ранні дії практично безпрецедентні для світу", - заявила Едвардс.

Однак Едвардс попередила, що існують серйозні перешкоди для притягнення передбачуваних злочинців до відповідальності. Недоступність нині окупованих територій, втрата важливих доказів через погіршення стану і закінчення часу між злочином і звільненням, коли можна буде почати розслідування, а також адаптація системи кримінального правосуддя для того, щоб вона могла обробляти і переслідувати по суду міжнародні злодіяння, - все це створить серйозні проблеми і виклики для українських прокурорів.

Військові злочини РФ

Коментарі Едвардс прозвучали через кілька днів після того, як генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що приблизно 90% українських військовополонених піддавалися тортурам, зґвалтуванням та іншим формам жорстокого поводження.

Україна знайшла докази цих жахів на всіх звільнених територіях, сказав Костін під час зустрічі з Едвардсом минулого тижня.

Російські солдати, які перебувають в українському полоні, мають доступ до медичної допомоги, в тому числі стоматологічної, можуть відвідувати церкву і навіть заробляти гроші.

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