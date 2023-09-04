Полонені можуть попросити притулок в Україні, щоб не повертатися в Росію.

Російські солдати, що знаходяться в українському полоні, мають доступ до медичної допомоги, в тому числі стоматологічної, можуть відвідувати церкву і навіть заробляти гроші. Про це офіційний представник українського проекту "Хочу жити" Віталій Матвієнко розповів російському опозиційному виданню "Медуза".

За його словами, тільки за цією програмою добровільно здалися в полон кілька сотень російських солдатів. В цілому ж з проектом зв'язалися і висловили бажання здатися більше 22 тисяч російських солдатів і примусово мобілізованих жителів окупованих територій України.

Умови перебування росіян в українських таборах для військовополонених Матвієнко вважає "шикарними".

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"У них немає решіток на вікнах. У них не двоярусні, а одномісні ліжка. Є можливість отримати лікування, зв'язатися з рідними. На території табору є навіть стоматологічний кабінет і церква. Для мусульман - окремий кабінет з вікнами на схід, де можна помолитися. Є можливість відпочивати, грати у футбол. Полонені мають можливість навіть отримувати посилки до 20 кілограмів — солодощі, цигарки", – говорить він.

Матвієнко зазначив, що в таборі для полонених все ж є жорсткий розпорядок дня з підйомом о шостій ранку. Також полонені повинні працювати, хоча офіцерам дозволено відмовитися від роботи.

"Але відповідно до норм Женевської конвенції це робота, яка не обмежує їхні права і гідність, і за неї отримують зарплату", – підкреслив представник проекту "Хочу жити".

За словами Матвієнка, передача полонених назад в Росію відбувається тільки на добровільній основі. "Якщо людина не хоче повертатися, у нас немає ніякого права насильно змушувати його йти на обмін. Він може навіть попросити притулку в Україні або в деяких країнах ЄС", – зазначив він.

Російські солдати в українському полоні - останні новини

За словами глави ГУР Кирила Буданова, близько 20% російських солдатів, які опинилися в полоні, здалися добровільно. Також він заявив, що у Росії набагато більший "обмінний фонд", оскільки в перші дні вторгнення росіянам вдалося захопити багато території і взяти в тому числі багато цивільних заручників.

Примітний той факт, що в полон ЗСУ потрапляють не тільки громадяни Росії, але також і Білорусі. Однак їх обмінювати режим Лукашенка не поспішає.

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