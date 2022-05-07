Росіяни планують ігнорувати заборону правовласників на експорт до країни товарів, що йдуть на продаж на ринку іншої держави.

Росія планує обходити санкції через треті країни. Для цього міністерство промисловості та торгівлі країни-окупанта підготувало наказ.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Є наказ міністерства промисловості та торгівлі РФ, який направлений на ігнорування заборони правовласників на експорт до країни товарів, що йдуть на продаж на ринку іншої держави. Якщо пояснити простими словами - якщо автомобілі Tesla з лого компанії були направлені на продаж в умовному Казахстані, то на Росії їх реалізація вважається порушенням прав правовласника", - заявив Єрмак.

За його даними, цей документ фактично дозволить ввіз товарів, які розраховані на продаж на іншому ринку, без згоди правовласника. Тобто, Кремль просто ігноруватиме заборони третіх країн.

"Таким рішенням РФ хоче відкрити шлях до обходу обмежень, а також до наповнення ринку товарами компаній, які пішли з Росії, через інші країни. Ми будемо пропонувати нашим союзникам блокувати цей кейс за допомогою інструменту санкцій", - додав Єрмак.

Раніше Єрмак заявив, що Україна пропонує країнам Заходу механізм вторинних санкцій, щоб карати посередників, які допомагатимуть Російській Федерації постачати нафту.

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