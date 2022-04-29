Зокрема, "Роснефть" хоче залучити посередників для продажу нафти індійським компаніям.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Україна пропонує країнам Заходу механізм вторинних санкцій, щоб карати посередників, які допомагатимуть Російській Федерації постачати нафту.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

Керівник ОП зазначив, що росіяни будуть і далі шукати лазівки наповнення бюджету нафтодоларами в інших країнах.

"Індійські нафтові компанії Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum хочуть укласти піврічний контракт на імпорт нафти з Росії. "Роснефть" для постачання планує використовувати посередників, які не потрапили під санкції", - заявив Єрмак.

"Саме для перекриття таких лазівок у санкційному плані групи Макфола-Єрмака нашим союзникам запропонований механізм вторинних санкцій, який надасть можливість підвести під обмеження також посередників, дотичних до підсанкційних компаній", - заявив Єрмак.

Робота ОП щодо санкцій проти Росії

Як повідомляв УНІАН, міжнародна експертна група Єрмака-Макфола була створена керівником Офісу глави держави Андрієм Єрмаком і послом Майклом Макфолом після відповідної ініціативи президента України Володимира Зеленського.

21 квітня Єрмак презентував план щодо посилення санкцій проти Росії. Він наголосив, що перелік запропонованих санкцій пропонується взяти за основу для подальших спільних з партнерами кроків. Документ містить 10 кроків для посилення санкційного тиску на РФ.

25 квітня президент України Володимир Зеленський передав держсекретарю США Ентоні Блінкену і міністру оборони Ллойду Остіну план дій щодо посилення санкцій проти РФ, напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.

Довідка УНІАН. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄС передбачити у шостому пакеті санкцій проти РФ ембарго на імпорт російської нафти.

Як стало відомо із закордонних медіа, Німеччина готова припинити закупівлю російської нафти. Раніше Берлін був одним із головних супротивників запровадження Євросоюзом обмежень на закупівлю нафти та газу з РФ.

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