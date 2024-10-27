Вночі українські дрони атакували російські Орел, Ліпецьк та Тамбов.

Вночі українські дрони атакували російські Орел, Ліпецьк та Тамбов, в результаті чого наразі відомо про пожежу в районі "Мичуринського НПЗ" та диспетчерського пункту нафтопроводу "Дружба".

Про це у Telegram повідомив радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вночі наші БПЛА долетіли до Орла, Ліпецька та Тамбова. В Тамбовської області с. Новонікольське в результаті влучання виникла пожежа в районі "Мичуринського НПЗ" та диспечеркського пунтку нафтопроводу "Дружба", - зазначив він.

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Андрющенко додав, що результати влучань в Ліпецьку та Орлі поки невідомі.

ТГ-канал ASTRA ще близько 3-ї ночі з посиланням на місцевих жителів інформував, що пожежа виникла на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба" у селі Новомикільське. У цьому ж селі знаходиться Мічурінський нафтопереробний завод.

Видання також повідомило, що за даними Міноборони РФ вночі над різними російськими регіонами збили понад 50 БпЛА, зокрема 18 безпілотників нібито збили над Тамбовською областю, ще 16 – над Білгородською областю, по чотири – над Брянською, Липецькою та Орловською, три – над Воронезькою областю, один – над Курською. Ще один БпЛА начебто знищено над акваторією Азовського моря.

Атаки українських безпілотників

Як повідомляв УНІАН, ефективні атаки на російські об’єкти, що працюють на підтримку війну в Україні, відбуваються доволі часто. Зокрема одна з останніх – у ніч проти 22 жовтня БпЛА атакували три області РФ, уразивши, в тому числі спиртзаводи. За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленко, спиртзаводи використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб і вибухових речовин.

Українські БпЛА тоді атакували 4 підприємства на території РФ: "Біохім" - переробка меляси та виробництво етилового спирту, Лужковський спиртзавод, Єфремовський спиртзавод, промислове підприємство Воронезької області. Коваленко підкреслив, що це все - воєнні об'єкти, попри замаскованість під щось інше.

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