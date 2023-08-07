Нитку нафтопроводу в напрямку Німеччини відключено через витік на ділянці в Польщі. Тривають ремонтні роботи.

Одну з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба" пошкоджено. На місці події працюють всі служби PERN, до робіт залучені державна протипожежна служба та добровільна пожежна дружина.

Як повідомив польський трубопровідний оператор PERN, одна з двох ниток нафтопроводу "Дружба" в напрямку Німеччини була відключена, через витік на ділянці в Польщі. Друга гілка нафтопроводу функціонує без змін.

"Служби PERN досягли пошкодженої ділянки однієї з ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба" в гміні Ходеч. Це магістраль, яка транспортує сиру нафту морських поставок на захід. В даний час ведуться ремонтні роботи на нафтопроводі", - йдеться в собщении оператора.

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Нафтопровід"Дружба"

Нафтопровід "Дружба" є найбільшим у світі нафтопроводом та основним маршрутом, по якому сира нафта потрапляє до Німеччини. Його загальна протяжність становить близько 5200 км. Маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: Північну (Білорусь, Польща та Німеччина) і Південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

У листопаді 2022 року повідомлялося про те, що Україна підніме плату за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

21 березня 2023 року в Росії заявили про "атаки БПЛА " по нафтопроводу "Дружба".

17 червня 2023 року в Росії заявили про нічну атаку ЗСУ на нафтопровід "Дружба". Нібито всі три безпілотники збила ППО Брянської області.

27 травня 2023 року в Тверській області два безпілотники атакували нафтопереробну станцію нафтопроводу "Дружба".

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