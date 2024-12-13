На думку Роскомнагляду, існує загроза використання Viber "в терористичних та екстремістських цілях".

Федеральна служба РФ з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) заблокувала доступ до месенджера Viber на території Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

У відомстві зазначили, що месенджер заблокований нібито у зв'язку з порушенням вимог, "виконання яких необхідне для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації".

Водночас, за даними російських журналістів, розповсюдження забороненого контенту у Viber не регулюється. При цьому, за словами депутата Держдуми Антона Нємкіна, штраф месенджера через порушення російського законодавства перевищив 1,8 мільйона рублів.

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Додамо, що штрафи на Viber були накладені за нібито поширення хибної інформації та відмову її видалити.

Заборона соцмереж в РФ

Як повідомляв УНІАН, у жовтні РФ заблокувала роботу соціальної платформи Discord на підконтрольній РФ території. Це зірвало роботу багатьох російських військових, які використовували платформу в проведенні операцій на фронті.

Раніше в Росії почали блокувати доступ до YouTube. Вже у серпні в РФ та тимчасово окупованому Криму сервіс перестав працювати.

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