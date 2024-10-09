Через Discord російські військові зокрема отримували відео з дронів-розвідників.

Роскомандзор заблокувала роботу соціальної платформи Discord на підконтрольній РФ території. Це зірвало роботу багатьох російських військових, які використовували платформу в проведенні операцій на фронті, пише The Washington Post.

Discord - популярна платформу для спілкування в режимі реального часу, яка поєднує в собі безліч корисних функцій, зокрема онлайн-трансляції. Блокування сервісу в Росії викликало невдоволення російських військових, які активно використовують цю платформу для координації своїх підрозділів на полі бою в Україні.

Російські воєнблогери, багато з яких мають прямий зв'язок із підрозділами на передовій, скаржаться, що рішення Роскомнагляду застало російські війська зненацька і залишило їх без належного зв'язку.

Відео дня

"Потрібно було створити заміну і попередити командирів про плани, щоб робота на фронті просто не була порушена в одну мить. Це називається "бачити трохи далі свого носа", - написав один із блогерів.

Хоча спочатку Discord замислювався як соціальна платформа для геймерів, його функціонал зі стабільного потокового передавання звуку і відео між великими групами людей виявився корисним і для ЗСУ, і для армії РФ, зазначає WP.

"З військового погляду, головна проблема заборони Discord навіть не в тому, що деякі командні пункти можуть залишитися без трансляції з дронів, а в тому, що відповідне управління Міноборони не прагне надати військам будь-яку альтернативу", - скаржиться інший популярний Z-блогер.

Він зазначає, що в умовах відсутності альтернативи російські війська змушені використовувати наявні західні комерційні сервіси, "адже воювати-то треба".

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Сили оборони України розгромили базу зберігання "шахедів" у Росії. За наявною інформацією, на зазначеній базі зберігалося близько 400 ударних дронів.

Також ми розповідали, що новий російський безпілотник С-70 "Охотник", який замислювався як малопомітний, насправді можна "бачити" на відстані в 500 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: