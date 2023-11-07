Літаки передали Нідерланди для навчання українських пілотів.

На територію Румунію прибули перші літаки F-16 для України від Нідерландів: на цих "пташках" проходитиме навчання українських пілотів на базі центру, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський.

У вівторок Амстердам передав перші 5 одиниць літаків. Загалом Нідерланди мають поставити від 12 до 18 винищувачів F-16 Румунії в рамках спільної ініціативи щодо навчань ЗСУ, пише The Guardian.

Про це заявило Міністерство оборони Нідерландів. Голландці також пообіцяли поставити Україні винищувачі F-16 для безпосереднього застосування в боях. Раніше відповідне оголошення також лунало від урядів Данії, Норвегії та Бельгії.

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В Румунію працюватиме центр підготовки ЗСУ на F-16

10 жовтня лідер України Володимир Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Політик оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання", - повідомив Зеленський.

Він подякував Румунію за підтримку та зусилля, які країна докладає як член коаліції, яку створили союзники України для навчання ЗСУ на згаданих винищувачах. Відповідний меморандум підписали 11 країн в липні 2023 року.

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