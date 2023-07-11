Міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО у Вільнюсі підписав з 11 колегами меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів винищувачів F-16.
Як повідомляє Міноборони, очільник відомства подякував Королівствам Данії та Нідерландів, які показали лідерство в цьому процесі.
"Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за їхнє видатне лідерство в цьому процесі", - сказав Резніков.
За його словами, у Меморандумі йдеться, що українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у програмі навчання.
Крім того, до програми згодом можна буде включити й інші типи винищувачів. Також коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повністю функціональних можливостей F-16.
Крім України, до коаліції увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.
F-16 для України
Україна чи не з самого початку повномасштабного вторгнення Росії наголошувала на необхідності надання сучасних винищувачів для захисту від російської агресії. Найчастіше згадували саме F-16, які за більшістю своїх характеристик переважають наявні у Росії винищувачі.