Меморандум підписали 11 країн-партнерів, які проводитимуть навчання.

Міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО у Вільнюсі підписав з 11 колегами меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів винищувачів F-16.

Як повідомляє Міноборони, очільник відомства подякував Королівствам Данії та Нідерландів, які показали лідерство в цьому процесі.

"Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за їхнє видатне лідерство в цьому процесі", - сказав Резніков.

За його словами, у Меморандумі йдеться, що українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у програмі навчання.

Крім того, до програми згодом можна буде включити й інші типи винищувачів. Також коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повністю функціональних можливостей F-16.

Крім України, до коаліції увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

F-16 для України

Україна чи не з самого початку повномасштабного вторгнення Росії наголошувала на необхідності надання сучасних винищувачів для захисту від російської агресії. Найчастіше згадували саме F-16, які за більшістю своїх характеристик переважають наявні у Росії винищувачі.

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