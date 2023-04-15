У перші хвилини вогонь не обпалює, має температуру людського тіла і нагадує теплі промені сонця.

У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сьогодні, 15 квітня, у Велику Суботу зійшов Благодатний вогонь, який очікували тисячі паломників з усього світу.

Як повідомляє спеціальний кореспондент "УНІАН" Анна Горпінченко з Єрусалиму, диво сходження Благодатного вогню в цьому році відбулося в 14:50 по Києву.

Паломники вмивалися Благодатним вогнем, освячуючи обличчя, одяг і вітали один одного різними мовами "Христос Воскрес!" - "Воістину Воскрес!" Це момент загальної величезної радості, тому в Єрусалимі склалася традиція вітати один одного з Великоднем відразу після сходження вогню.

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Люди передавали вогонь усім, хто перебував у храмі. Також його змогли отримати всі, хто чека дива сходження біля храму і на вулицях старого міста.

Благодатний вогонь має особливість: в перші хвилини він не обпалює, має температуру людського тіла і нагадує теплі промені сонця.

Як повідомив УНІАН прес-секретар поліції Ізраїлю Михайло Зінгерман, сьогодні одночасно в храмі Гробу Господнього присутні 2400 осіб. При цьому безпеку в місті забезпечують кілька тисяч представників поліції Ізраїлю, оскыльки у ці дні у мусульман Рамадан.

Віряни вмиваються вогнем, освячують одяг, але загоряння не відбувається.

Михайло Зінгерман зазначив, що він ніколи не бачив випадку загоряння одягу під час сходження Благодатного вогню, не дивлячись на те, що тисячі людей стоять один біля одного.

Поступово Благодатний вогонь нагрівається, але не обпалює.

Першими, за традицією, в храм Гробу Господнього зайшли представники вірменського католикозу.

Кувуклію перевірили представники всіх Церков, які служать на Гробі Господньому: в ній не повинно бути вогню і способів запалити його. Кувуклію опечатали спеціальним воском.

Після цього в храм під звуки бубнів з речівками, що прославляють Христа і Його Воскресіння, прийшли православні араби, без яких неможлива церемонія сходження Благодатного вогню. Далі в храм урочисто увійшов Патріарх Єрусалимський Феофіл III з представниками Єрусалимського патріархату. Після Хресної ходи навколо Кувуклії Патріарха одягли в одяг, упевнившись в тому, що він не має нічого, що зможе фізично запалити вогонь. Далі Патріарх зайшов до Кувуклії і після його молитви Благодатний вогонь зійшов.

Благодатний Вогонь - значення

За церковним переказом, одного разу Благодатний вогонь не зійшов в Кувуклії, оскільки в неї не допустили Православного Патріарха. Патріарх і віряни молилися біля входу у храм Гробу Господнього. Тоді Благодатний вогонь розколов ліву колону біля входу в храм і вогонь зійшов там. З тих пір право молитися про сходження Благодатного вогню в усі часи має тільки Патріарх Єрусалимської Православної Церкви. У багатьох церквах цей день має велике значення.

Вважається, якщо Благодатний вогонь не зійде, відбудеться кінець світу. Тому віряни в цей день особливо радіють тому, що Господь продовжив дні цього світу.

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