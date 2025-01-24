В Європі наполягають, що у будь-якому випадку важливо, аби Україна зберегла суверенітет і не перетворилася на васала Росії.

В Європі зі стриманим оптимізмом дивляться на перспективи врегулювання війни в Україні за посередництва нової президентської адміністрації США. Про це пише міжнародний оглядач The Washington Post Ішан Тарур.

Журналіст, який побував на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, звернув увагу на виступ президента Фінляндії Александра Стубба в кулуарах форуму. Той прямо заявив про свій "обережний оптимізм" щодо перспектив миру в Україні та ролі Трампа у цьому.

"Важливо, щоб ці переговори почалися з Україною з позиції сили", — сказав Стубб і додав, що американський президент вочевидь не хотів би повторити ганебний досвід краху проамериканського уряду в Афганістані в 2021 році.

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Фінський президент наголосив, що уникнути краху України за афганським сценарієм буде можливо, якщо Захід буде захищати три принципи:

гарантії, що Україна не перетвориться на васала Росії, а збереже суверенітет;

право України вирішувати, чи хоче вона приєднатися до Європейського Союзу та НАТО;

право України не відмовлятися від своїх територій, захоплених російськими військами.

Інші європейські чиновники в Давосі теж висловили сподівання, що спільними зусиллями та під проводом Трампа вдасться реалізувати українське бачення того, як має закінчитися війна. На думку оглядача, останні заяви Трампа із погрозами санкцій на адресу Москви, повторюють це "почуття" Давосу.

Разом з тим журналіст звертає увагу, що Москва останнім часом навпаки педалює тему повної заборони на членство України в НАТО, як ледь не головної умови закінчення війни.

"Формула, яку все частіше просувають офіційні особи від Путіна до низу, передбачає нейтральну, демілітаризовану Україну поза НАТО, при цьому Росія зберігає територію, яку вона вже анексувала. Це також може охоплювати вимоги Москви щодо ширших переговорів щодо архітектури безпеки Європи та відведення НАТО від своїх східних кордонів військової інфраструктури", – пише журналіст.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, Трамп вже вдруге за останній тиждень закликав країни ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб посприяти завершенню війни в Україні. Президент США вважає, що це один зі способів швидко зупинити війну.

Також ми наводили думку аналітиків, опубліковану німецьким виданням Die Zeit. Вони вважають, що Трампу навряд чи вдасться швидко зупинити війну, а будь-який формат повоєнного миру має бути гарантований силою зброї.

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