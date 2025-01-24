Путін і Зеленський змагаються за вплив на Трампа щодо війни в Україні, - Bloomberg

Змагання між ними може дати Трампу простір для досягнення стабільної і довготривалої угод про мир.

Правитель Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський намагаються вплинути на американського лідера Дональда Трампа щодо війни в Україні, пише Bloomberg.

Трамп опинився в центрі активних дипломатичних маневрів, намагаючись виконати свою обіцянку щодо швидкого завершення війни Росії проти України. Зеленський під час інтерв’ю Bloomberg News окреслив ключові очікування Києва. Він високо оцінив здатність Трампа вплинути на Путіна, щоб досягти миру, але водночас застеріг Вашингтон від укладення угод за спиною України.

Зеленський також наголосив, що США повинні відігравати центральну роль у будь-яких миротворчих місіях, які можуть бути розгорнуті в Україні, щоб гарантувати безпеку та запобігти можливим майбутнім агресіям з боку Росії.

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Тим часом Трамп у відповідь використав соціальні мережі, звернувшись до Путіна із закликом: "укласти угоду" або ж зіштовхнутися з новими санкціями. Трамп додав:

"Ми можемо зробити це легким або важким способом".

Кремль, однак, публічно знизив значення цього ультиматуму. Висловлювання Трампа, імовірно, застали Москву зненацька, адже лідери двох країн ще не провели першої телефонної розмови після переобрання президента США.

Напередодні інавгурації Трампа Путін заявив про готовність до переговорів, назвавши американського лідера перспективним партнером для обговорення війни. Росія, яка вже тривалий час перебуває під дією жорстких міжнародних санкцій, навряд чи легко поступиться під тиском нових обмежень. Однак, із загостренням економічних проблем, Вашингтон може посилити вплив, наприклад, шляхом обмеження російського енергетичного експорту.

Обидва лідери - і Путін, і Зеленський - прагнуть вплинути на погляди Трампа щодо шляхів врегулювання конфлікту. Зеленський наголошує на необхідності американської підтримки та військової присутності, тоді як Путін хоче уникнути будь-якої іноземної військової участі в Україні.

Змагання між ними може дати Трампу необхідний простір для досягнення угоди, яка відповідатиме його амбіціям і залишатиметься стабільною в довгостроковій перспективі.

"Кожен лідер прагне сформувати погляд Трампа на те, як має бути розв’язана війна. Змагання між ними може дати йому необхідний простір для досягнення угоди, яка відповідає амбіціям і залишитися стабільною в довгостроковій перспективі", - підсумувало агенство.

Війна в Україні - останні заяви Трампа

Раніше Трамп заявив, що низькі світові ціни на нафту сприятимуть закінченню війни в Україні, тож країни ОПЕК, і зокрема Саудівська Аравія, один із найбільших світових експортерів чорного золота, має знизити ціни.

За його словами, його зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України "перебувають у процесі".

Як пише The Washington Post, у Москві очікують, що Трамп найближчими днями зв’яжеться з Путіним, однак російські посадовці зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву у відносинах між США та Росією.

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