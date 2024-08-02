Чутки про обмін з’явилися ще під час судового процесу, але тоді адвокати вважали це малоймовірним.

У Туреччині відбувся масштабний обмін ув'язненими між РФ і низкою західних країн – серед обмінених - кілер Вадим Красиков, якого довічно засуджено за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Родичі вбитого опозиціонера незадоволені цим обміном та кажуть, що їхню думку на це ніхто не питав. Про це пише сайт Кавказ.Реалії, якому про це повідомила вдова Хангошвілі Манана (Раїса) Ціатієва.

За її словами, чутки про обмін з’явилися ще під час судового процесу над Красіковим, але тоді адвокати назвали це малоймовірним. Вже після винесення вироку захисники припустили, що обміняти російського агента все ж таки можуть, але до того він повинен відбути значну частину терміну покарання.

"У нас ніхто не питав щодо обміну. Те, що він стався, показує – думка постраждалих для влади Німеччини не має значення", – заявила вдова.

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Йдеться, що раніше газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомила, що у федеральній прокуратурі "розчаровані" рішенням влади звільнити Красікова.

В уряді Німеччини, коментуючи це рішення, зазначили, що воно стало результатом довгого обмірковування.

"Зацікавленість держави у виконанні вироку щодо засудженого злочинця була зіставлена зі свободою, здоров’ям, а в деяких випадках життям безневинних людей, ув’язнених у російських в’язницях та політв’язнів. Важливими мотивами для нас стали наш обов’язок щодо захисту громадян Німеччини та наша солідарність зі Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні.

Обмін ув'язненими між Росією та Заходом

Нагадаємо, 1 серпня в Туреччині відбувся наймасштабніший обмін ув'язненими між РФ і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія). Загалом обміняли 26 осіб. Росія повернула собі шпигунів Анну й Артема Дульцевих і кілера Вадима Красикова, якого було засуджено за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Красиков застрелив Хангошвілі в Берліні 2019 року, за що отримав довічне.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам, що рішення про обмін Красікова не було легким для Німеччини, але для його ухвалення були вагомі причини. Політик пояснив, що "нікому не було легко" ухвалити рішення про депортацію вбивці, засудженого до довічного ув'язнення після кількох років в'язниці.

Рішення про обмін Красікова ухвалила коаліція після попередніх обговорень з опозицією, лідер якої Фрідріх Мерц погодився з рішенням. За словами міністра юстиції Марко Бушманна, місяці співпраці зі США уможливили цей обмін. Щодо видачі Красікова Бушман сказав, що, можливо, це найгірша поступка Путіну.

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