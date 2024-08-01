Крім путінського кілера Красикова, на свободу мають вийти й інші росіяни, які сиділи у в'язниці, зокрема, за кіберзлочини.

Національна розвідувальна організація провела наймасштабнішу операцію з обміну за останній період.

Операція включала взаємний обмін загалом 26 особами, які перебували у в'язницях 7 різних країн (США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі) в Анкарі, пише TRT Haber.

В рамках операції обміняні: особи, перевезені до Туреччини загалом 7 літаками, 2 зі США та по 1 з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії; 10 заручників було передано до Росії, 13 заручників до Німеччини та 3 заручників у США.

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Серед інших Росії буде передано "тиргартенського вбивцю" Вадима Красикова. Агент російських спецслужб був спійманий 2019 року після замовного вбивства в столиці Німеччини. Красиков застрелив громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі і був засуджений до довічного ув'язнення.

Крім путінського кілера Красикова, на свободу мають вийти й інші росіяни, які сиділи у в'язниці, зокрема, за кіберзлочини.

Серед звільнених людей також: репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович і морський піхотинець США Пол Вілан, які перебувають у в'язниці в Російській Федерації, громадянин Німеччини Ріко Крігер, який перебуває у в'язниці в Білорусі, російські дисиденти Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза.

За повідомленням Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні ввечері зробить заяву з приводу історичного обміну полоненими. За даними BILD, він хоче особисто прийняти заручників, звільнених Росією.

Кремль поки не коментує тему обміну ув'язненими в Туреччині, заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Ця операція увійшла в історію як наймасштабніший обмін заручниками між США, Росією і Німеччиною за останні роки. МІТ забезпечив створення каналів діалогу для цієї історичної операції. Сторони були об'єднані в Туреччині в липні 2024 року організацією MİT, яка ефективно використовує розвідувальну дипломатію. МІТ успішно здійснив свою посередницьку діяльність від початку і до кінця переговорів. Через велику кількість заручників, які підлягали обміну, всі люди були виведені з літаків під наглядом співробітників MİT і переведені в безпечні зони.

Спроби обміняти Краснікова

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував, чи збиралася Москва міняти Олексія Навального на кілера ФСБ Вадима Красикова за день до його смерті.

Теорію такого обміну він прокоментував газеті Financial Times, відхрестившись, що не знає про такі домовленості з Берліном.

"Мені не відомо про подібні домовленості", - сказав Пєсков.

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