Влада Британії планує почати щеплення вакциною від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка розробила препарат спільно з Оксфордським університетом, з 4 січня.
Читайте такожТуреччина заявила про ефективність китайської вакциниПро це з посиланням на The Sunday Telegraph повідомляє "Європейська правда".
"За даними видання, вакцина буде схвалена британським медичними регулятором за кілька днів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що уряд Британії сподівається ввеcти першу дозу оксфордської вакцини або вакцини Pfizer/Biontech 2 мільйонам осіб протягом наступних двох тижнів.
"Публікацію видання прокоментувало міністерство охорони здоров'я Британії. Воно заявило, що регулюючому органу MHRA потрібен час для проведення оцінки вакцини AstraZeneca", - підкреслює видання.
"Тепер ми маємо дати MHRA час для виконання своєї важливої роботи, і ми повинні дочекатися його рішення", - заявила прессекретар міністерства.
У першій половині січня в Британії планують відкрити центри масової вакцинації, під які будуть переобладнані конференц-зали та спортивні об'єкти.
Оксфордська вакцина не вимагає зберігання при наднизьких температурах і коштує дешевше, ніж препарат Pfizer/Biontech.
Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу препаратом Pfizer/Biontech.
Що цьому передувало
- Уряд Британії вирішив поширити максимальний рівень карантинних обмежень на більшу кількість районів Англії, де виявили новий штам коронавірусу.
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