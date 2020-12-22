Хоч керівництво супермаркетів і заспокоює покупців, що у них достатньо товарів, ажіотаж не знижується.

Жителі Лондона шикуються в довгі черги в супермаркети за харчами та товарами першої необхідності.

Читайте такожВООЗ скликає позачергове засідання через новий вид коронавірусуФото черг публікує Reuters із вказівкою, що пов'язано це зі спалахом COVID-19.

Як відомо, днями у Великобританії оголосили про виявлення в країні випадків зараження новим штамом коронавірусу і посилили карантин. Після чого ряд країн прийняли рішення обмежити сполучення з Британією.

Як пише Express, люди хочуть запастися товарами перед Різдвом, "змітаючи" все підряд з полиць. Хоча керівництво супермаркетів заспокоює покупців, що у них достатньо товарів, і радить не панікувати.

У соцмережах при цьому публікують фотографії порожніх стелажів з підписами: "хліб пропав і з якоїсь причини Туалетний папір", " Чи Можете всі припинити панікувати?".

Мутований коронавірус у Британії: що відомо

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Автор: Катерина Шварц