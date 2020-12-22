Жителі Лондона шикуються в довгі черги в супермаркети за харчами та товарами першої необхідності.
Читайте такожВООЗ скликає позачергове засідання через новий вид коронавірусуФото черг публікує Reuters із вказівкою, що пов'язано це зі спалахом COVID-19.
Як відомо, днями у Великобританії оголосили про виявлення в країні випадків зараження новим штамом коронавірусу і посилили карантин. Після чого ряд країн прийняли рішення обмежити сполучення з Британією.
Як пише Express, люди хочуть запастися товарами перед Різдвом, "змітаючи" все підряд з полиць. Хоча керівництво супермаркетів заспокоює покупців, що у них достатньо товарів, і радить не панікувати.
У соцмережах при цьому публікують фотографії порожніх стелажів з підписами: "хліб пропав і з якоїсь причини Туалетний папір", " Чи Можете всі припинити панікувати?".
Мутований коронавірус у Британії: що відомо
- 14 грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок заявив, що в країні виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється швидше.
- 15 грудня небезпеку від нового штаму коронавірусу оцінили у ВООЗ.
- 20 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що новий вид вірусу може бути на 70% більш заразним.
- Після цього ряд країн прийняли рішення обмежити сполучення з Британією.
- Тим часом стало відомо, що більш заразний вид коронавірусу з'явився у Великобританії ще у вересні та активно почав поширюватися з середини листопада.
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