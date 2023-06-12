Стіни посольства підсвітили кольорами прапора України.

США "яскраво" привітали російського диктатора Володимира Путіна з важливим для Кремля святом, пов'язаним зі становленням російської "державності" - з "днем РФ".

Як відомо, цю дату в РФ відзначають гуляннями 12 червня. Вашингтон також вшановував це "свято": місцеві активісти підсвітили будівлю російського посольства кольорами прапора України, йдеться в сюжеті ТСН.

Особливо на тлі інтерактивного українського прапора виділялася фраза "Slava Ukraini!".

Також на фасаді відомства з'явилися гасла із закликом припинити геноцид українського народу і повернути Києву дітей, яких під час війни примусово вивезла Росія.

Міноборони РФ зганьбилося роликом, випущеним до "дня Росії"

Нагадаємо, що в Росії відзначали день державності 12 червня. На честь цього місцеве Міноборони відзначилося пафосним роликом, де окупанти зачитують вірш, немов діти на святі.

У кадрі росіяни зачитують, що "росіяни по саме горлечко" та згадують про лебедів, російські хати та хрест бабусі.

Вас також можуть зацікавити новини: