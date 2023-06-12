Жителів окупованих територій закликають на відвідувати масові заходи.

Російські загарбники можуть влаштувати провокації під час "святкування" дня Росії на окупованих територіях.

У Центрі національного спротиву закликали мешканців тимчасово окупованих територій не долучатися до масових акцій, які проводитимуть окупанти в період з 11 до 12 червня. Зараз посилюється ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти, в яких хоче звинуватити Сили оборони.

"Черговий приклад воєнного злочину - підрив рашистами Каховської ГЕС доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їх мета - спинити контрнаступ і, паралельно, звинуватити Україну в усіх своїх злочинах", - додали у Центрі нацспротиву.

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Російські обстріли - останні новини

Вчора війська РФ обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з окупованої частини Херсонської області. Відомо про загибель трьох людей, ще десятеро постраждали.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, загалом з лівобережжя змогли евакуювати вже 112 людей.

Вчора війська РФ обстріляли Харківщину. Коли рятувальники виїхали на гасіння пожежи, окупанти знову вдарили. Внаслідок атаки загинув один рятувальник, ще один потрапив у лікарню.

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