Норвезький терорист звернувся до суду.

У вівторок, 18 січня, розпочнеться судовий процес, на якому суд розгляне клопотання Андерса Берінга Брейвіка про умовно-дострокове звільнення.

Про це повідомляє Норвезька газета Verdens Gang.

Брейвік, який змінив ім'я на Фьотольф Хансен, у липні 2011 року був засуджений до 21 року позбавлення волі з мінімальним терміном 10 років.

Тепер, через 10 років він домагається звільнення. Його адвокат Ойстейн Сторрвік відмовився відповідати на питання про те, з якої причини Брейвік хоче бути звільненим саме зараз і як уявляє собі життя на волі.

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"У всіх інших, хто відбуває покарання у вигляді позбавлення волі в Норвегії, які б жорстокі вчинки вони не здійснювали, у вироку прописані елементи прогресії. Це у нього повністю відсутнє. Це викликає ряд питань, які стануть предметом обговорення", - сказав адвокат.

Суд проходитиме у в'язниці Шієн, де терорист перебуває в ув'язненні з 2013 року - в ізольований камері без контакту зі співкамерниками.

Сторона звинувачення вважає, що Брейвік все ще небезпечний для суспільства.

Нагадаємо, що у 2011 році Андерс Брейвік вбив в цілому 77 осіб в Осло і на острові Утойя. Зараз він відбуває найдовший в Норвегії термін - 21 рік, який може бути продовжений, якщо злочинця вважатимуть небезпечним.

У 2016 році норвезький суд визнав умови його ув'язнення "негуманними", але наступного року Апеляційний суд відхилив цю скаргу.

У 2018 році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скаргу засудженого до ув'язнення за масове вбивство Андерса Брейвіка на "нелюдські" умови в норвезькій в'язниці.

У тому ж році Брейвік вперше заявив про те, що він шкодує про скоєне.

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