Вбивця 77 людей Андерс Брейвік змінив ім'я на Фьотольф Хансен

Норвежець Андерс Брейвік, засуджений у 2011 році на 21 рік за подвійний теракт, жертвами якого стали 77 осіб, офіційно змінив ім'я, передає РБК з посиланням на норвезьке видання The Verdens Gang.

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З посиланням на дані державного реєстру населення видання пише, що Брейвік тепер значиться в нього під ім'ям Фьотольф Хансен. Адвокат засудженого Остейн Сторрвік підтвердив газеті, що його підзахисний змінив ім'я. Про причини такого рішення захисник говорити відмовився.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховний суд в Осло відмовив Брейвіку у скарзі на порушення прав людини. Засуджений скаржився на умови утримання у в'язниці. Суд постановив, що в запиті Брейвіка немає ніяких свідоцтв того, що його права яким-небудь чином зараз порушуються. Його одиночне утримання в трикімнатній тюремній камері не порушує права людини, вирішив суд.

Захист Брейвіка заявив, що має намір оскаржити це рішення в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі.