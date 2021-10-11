У березні поліцейський викрав і зґвалтував Еверард.

Компанія BT Group з Великобританії створила сервіс, який повинен захистити жінок, що прогулюються наодинці.

Про це пише BBC.

Творці програми розповіли, що зайнялися її розробкою після справи про вбивство Сари Еверард.

"Walk Me Home" буде підключати телефони користувачів до системи GPS-стеження. Якщо вони не потраплять в місце призначення і перестануть виходити на зв'язок, то сервіс викличе поліцію.

Читайте такожУ Франції затримали пілота, який хотів протаранити літаком собор Нотр-ДамТак, жінки зможуть запустити додаток перед прогулянкою.

Воно розрахує потрібний час і подзвонить в той час, коли користувач повинен потрапити в вказане місце.

Якщо жінка не візьме трубку, то "Walk Me Home" повідомить про це в екстрені служби.

Вбивство Сари Еверард

3 березня 33-річна Сара Еверарді йшла від одного району на півдні Лондона (Клепхем) до іншого (Брікстон), але так і не дісталася додому.

12 березня правоохоронці заарештували двох осіб за підозрою у викраденні дівчини. Того ж дня в графстві Кент знайшли її тіло.

13 березня підозрюваний у викраденні дівчини, 46-річний поліцейський Уейн Казенс вперше з'явився в залі суду. Він служив у лавах поліції з 2018 року - зокрема, охороняв будівлі парламенту і посольств у Лондоні.

Пізніше він визнав, що викрав і зґвалтував Еверард.

30 вересня 2021 року Коузенса засудили до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення.

Автор: Людмила Жерновська