Завдяки новому сервісу користувачі зможуть знаходити в додатку потрібні зупинки та маршрути.

У додатку "Київ цифровий" з'явиться сервіс руху транспорту.

Як повідомляє прес-служба КМДА, комунальне підприємство "ГІОЦ" у співпраці з КП "Київпастранс" розробляє новий сервіс "рух транспорту", який з'явиться в додатку "Київ цифровий".

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Сервіс оцифровує дані "Київпастрансу" про міські зупинки та маршрути, щоб надати їх користувачам в зручному форматі.

Завдяки новому сервісу користувачі зможуть знаходити в додатку потрібні зупинки та маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також стежити за рухом транспорту на карті. Пошук можна буде здійснювати за номером маршруту або назвою зупинки.

Крім того, додаток буде показувати час відправлення транспорту, зупинки на кожному маршруті та інформацію, на якій зупинці можна здійснити пересадку. Необхідні маршрути користувачі зможуть додати в "Обране".

Розробники готують "рух транспорту" до релізу в бета-версії. Будуть залучати користувачів, щоб вони залишали відгуки про нього, щоб покращувати та доповнювати сервіс, враховуючи пропозиції городян.

Сервіс QR-квитків:

Також продовжать удосконалювати сервіси QR-квитків і транспортної карти для зручної оплати проїзду. На сьогодні QR-квитками в додатку скористалися близько 5 мільйонів разів, поповнювали транспортні карти більш як 2 мільйонів разів.

"Київ цифровий" - додаток, що об'єднав головні міські сервіси. Користувачам вже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки, оплата паркування, оплата штрафів, повернення евакуйованої машини з QR-кодом, а також голосування за проекти громадського бюджету.

Додаток доступний для безкоштовного завантаження в App Store і Google Play.

Автор: Вікторія Токарєва