Зловмисник зарізав двох чоловіків, які через фронтові поранення не змогли захиститися.

Німецька прокуратура офіційно звинуватила громадянина РФ у вбивстві двох українських військових, які після важких поранень перебували за кордоном на реабілітації. Вбивство сталося наприкінці квітня 2024 року у Баварії. Про це повідомляє "Голос Америки".

Видання нагадує, що, за даними поліції, у квітні українців знайшли із серйозними ножовими пораненнями біля торгового центру в місті Мурнау-ам-Зеє. Один із них помер на місці події, інший - у лікарні.

Фігурант справи, який обґрунтовано підозрюється у злочині, - 57-річний громадянин РФ. Його заарештували удома, неподалік від місця вбивства. Наразі він перебуває під вартою, у Мюнхені.

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"У прокуратурі заявили, що росіянин повністю підтримував війну в Україні через свій надмірний націоналізм і знав про військову службу солдатів, з якими він зустрічався раніше. За даними прокуратури, втрьох вони разом випивали, коли виникла суперечка про ситуацію в Україні, яка підтвердила вороже ставлення росіянина до військових", - пише видання.

Згідно з заявою прокуратури, тепер регіональний суд присяжних у Мюнхені має прийняти рішення про відкриття основного провадження.

Вбивство українців у Німеччині: що відомо

Раніше повідомлялося про вбивство двох українських військових у Німеччині. Вони отримали смертельні поранення у шию та голову. Квартира, в якій мешкав злочинець, розташована неподалік від місця злочину, кров загиблих була на дверних ручках.

Потерпілі мешкали в центрі для біженців протягом шести та дванадцяти місяців. Один з них - військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. У 2023-му році він був поранений в боях за Білогорівку.

Підозрюваний проживав у Баварії багато років. За даними "Радіо Свобода", сусіди росіянина розповіли, що той був дуже агресивним та неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

Український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що потерпілі отримали на фронті серйозні поранення кінцівок, тому були не в змозі захищатися.

Нагадаємо, у квітні німецька поліція повідомила про вбивство українців 23 та 38 років в Мурнау. Чоловіків знайшли з колото-різаними ранами на території ТЦ. Старший чоловік загинув на місці, молодший - у лікарні. Поліцейські відшукали та затримали 57-річного росіянина. Згодом стало відомо, що його арештували.

Росіянин, якого підозрюють у жорстокому вбивстві, був фанатом Путіна та відкрито носив шеврони з літерою "Z". Він був відомим у пропутінських колах. За даними директора Ініціативи Центр європейської стійкості в Берліні Сергія Сумленного, попри закон про заборону антиукраїнських настроїв у Німеччині, пропаганда кремлівських наративів досі зберігається.

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