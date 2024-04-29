Вбивство українців у Німеччині: підозрюваний був фанатом Путіна

Ба більше, чоловіка добре знають у прокремлівських колах.

Громадянин Росії, якого підозрюють у жорстокому вбивстві двох українських військових у Німеччині, є фанатом Володимира Путіна. Він був відомим у пропутінських колах.

Про це повідомив директор Ініціативи Центр європейської стійкості в Берліні Сергій Сумленний у ефірі каналу КИЇВ24. За його словами, попри закон про заборону антиукраїнських настроїв у Німеччині, пропаганда кремлівських наративів досі триває.

"Поліція в Німеччині не дуже активно поширює інформацію. Це нормальна практика для розслідувань. Те, що ми зараз знаємо, це вже більше ніж поліція зазвичай поширює. Ми знаємо, хто цей чоловік, якого затримали за вбивство українських військових. Ми знаємо, що йому 57 років", – розповів він.

За даними Сумленного, підозрюваний у вбивстві двох українців є відомою постаттю в пропутінських колах.

"Їх багато в Німеччині. Він був членом багатьох цих ком’юніті й навіть відкрито носив шеврони з літерою "Z". Вони цим пишаються. В Німеччині демонстрація цих символів заборонена. Але фактично цей закон не працює", – додав він.

Вбивство українців у Німеччині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше німецька поліція повідомила про вбивство українців 23 та 38 років в Мурнау. Повідомлялося, що чоловіків знайшли з колото-різаними ранами на території ТЦ.

Старший чоловік загинув на місці, молодший - у лікарні. Поліцейські відшукали та затримали 57-річного росіянина. Згодом стало відомо, що його арештували.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що українці могли бути знайомі з нападником. У нього є не лише російське громадянство, а й німецьке.

Міністерство закордонних справ України підтверджує, що вбиті у Німеччині українці були військовослужбовцями.

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